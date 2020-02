in foto: Matteo Salvini oggi a Ostia

Detto fatto. Finita la campagna elettorale per le regionali, digerita la mancata vittoria in Emilia Romagna, come promesso Matteo Salvini è ripartito per il suo perpetuo tour elettorale nei quartieri di Roma. Oggi il segretario della Lega è tornato nella periferia di Ostia, accompagnato dagli esponenti locali del suo partito e da un codazzo di telecamere e giornalisti, per fare visita in alcuni appartamenti delle case popolari. "Bimbe di sei anni che dormono al freddo e con la muffa alle pareti. Anziane di 80 anni sotto sequestro in casa perché li ascensori non funzionano. – ha relazionato Salvini al termine del tour – Voragini nelle strade aperte da sei anni con palazzi isolati, negozi chiusi perché irraggiungibili, citofoni fuori uso da anni, garage allagati, marciapiedi devastati, cornicioni che cadono sui passeggini e sulle auto, tetti pericolanti, immondizia ovunque". Poi l'ennesimo ormai di rito affondo contro la sindaca del Movimento 5 stelle: "Signora Raggi, questa à Ostia oggi: si vergogni e si dia una mossa, la pagano per fare il Sindaco e per risolvere i problemi".

Virginia Raggi: "La Lega difende il lungomare e la speculazione"

Puntuale è anche arrivata la replica di Virginia Raggi dal Campidoglio, che accusa Matteo Salvini di difendere proprio i poteri forti e i loro interessi sul litorale romano, e di aver imbarcato nella Lega e sul territorio una classe politica che ha già governato con Alemanno. "A Ostia per fare i soliti selfie e le solite comparsate elettorali. Noi, nel frattempo, stiamo votando in Municipio per restituire il mare di Roma ai romani e riportare la legalità sul nostro litorale. E sapete cosa è successo? – scrive la prima cittadina su Facebook I consiglieri di Lega e centrodestra hanno bloccato i lavori del Consiglio municipale. Salvini e i suoi sono contrari al nuovo Piano urbano arenili. Sono contrari all'abbattimento del noto ‘lungomuro' che, da anni, impedisce ai cittadini di poter godere liberamente del proprio mare. Sono a favore di quelli che per decenni hanno garantito uno scempio a Ostia. Sono a favore del cemento, del lungomuro, della speculazione privata".

Matteo Salvini a Ostia: "Ha la dignità per diventare comune"

E in effetti oggi Matteo Salvini, che da mesi annuncia e rimanda la presentazione un programma della Lega per il governo della città, una cosa importante l'ha detta, rilanciando una delle storiche proposte proprio dei balneari: fare di Ostia un comune autonomo da Roma. "Ritengo che Ostia abbia dignità per diventare Comune, io sono autonomista sempre e comunque. Sono oltre 200mila abitanti, stiamo parlando di una delle prime città del Lazio. Se il Comune fosse presente sarebbe diverso". "C'è gente in Campidoglio non sa neanche dove sia Ostia", ha concluso.