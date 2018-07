in foto: In foto: Matteo Barbieri

"Amore, sto tornando a casa" scrive Matteo Barbieri alla sua fidanzata. Come ogni sera, anche quella in cui è scomparso, le ha mandato un messaggio intorno alla mezzanotte per avvisarla che era uscito da lavoro e si stava per mettere in viaggio verso Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Poi, una volta a casa, l'avrebbe chiamata per raccontarle com'era andata la giornata, come di solito faceva. Di Matteo non si hanno notizie da mercoledì 11 luglio, quando a bordo della sua moto sembra essersi dileguato nel nulla. "Tutte le sere mi mandava un messaggio prima di salire sulla mia moto e prendere la via Braccianese dalla Cassia Vecchia – ha detto la fidanzata al Messaggero – E quando arrivava eravamo soliti scriverci nuovamente o chiamarci" Poi, ha commentato ciò che era ha vissuto la notte della scomparsa: "Matteo non ha mai risposto al telefono. Io non ho mai chiuso occhio. La mattina dopo, con il coinquilino, abbiamo avvisato i genitori". Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia Roma Trionfale.

Gli indizi

Sulla sparizione di Matteo l'unico indizio concreto è il segnale gps del telefonino, agganciato alle 17.30 di giovedì alla cella di via Alberto Tallone, traversa di via Braccianese. I carabinieri stanno passando al vaglio gli elementi raccolti per verificarne la veridicità: l'unica segnalazione arrivata alla famiglia è quella di una ragazza che dice di aver visto Matteo a bordo della sua moto rossa alle 19.40 di giovedì a Manziana, Comune distante circa un quarto d'ora da Anguillara. Inoltre, una telecamera avrebbe ripreso una moto simile alla sua nella zona di La Storta e le immagini sono in corso di accertamento. Le forze dell'ordine stanno interrogando amici e partenti alla ricerca di elementi utili.

Matteo Barbieri scomparso nel nulla a bordo della sua moto

Matteo Barbieri, 19 anni ancora da compiere, ex studente dell'Istituto tecnico Fermi a Monte Mario, lavorava come carabiniere del ristorante "I Capperi" alla Balduina. Il ragazzo da circa un mese vive ad Anguillara, Comune in provincia di Roma che si affaccia sul lago di Bracciano insieme ad un suo amico ma è originario di Roma nord. Al momento della scomparsa Matteo viaggiava sulla moto HONDA CB500 ABS targata EL28415 colore rosso metallizzato.