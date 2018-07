in foto: Matteo Barbieri

È scomparso a Roma Matteo Barbieri, 20 anni, irreperibile dalla scorsa notte. A lanciare l'allarme genitori e amichi del ragazzo, che hanno fatto partire il tam tam sui social network per ritrovare il ragazzo che, uscito dal ristorante dove lavora, è salito in sella alla sua moto per tornare nella su abitazione in zona Anguillara. Secondo amici e familiari il giovane non avrebbe avuto motivo per far perdere le proprie tracce.

"Da questa notte – si legge su Facebook – non si hanno più notizie di Matteo Barbieri. Si è visto uscire da lavoro: ristorante ‘Capperi' in zona Balduina per dirigersi a casa in zona Anguillara senza mai rientrare. Viaggia sulla moto HONDA CB500 ABS targata EL28415 colore rosso metallizzato. Se qualcuno ha notizie per favore contattate e condividete per aiutarci a trovarlo”.