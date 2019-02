in foto: Massimiliano Rosolino visita Manuel Bortuzzo, ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma

Massimiliano Rosolino, ex campione di nuoto, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sidney nei 200 misti, è andato all'ospedale San Camillo di Roma per visitare Manuel Bortuzzo. Le fotografie dell'incontro sono state scattate dal papà di Manuel e pubblicate sulla sua pagina Facebook.

"Manuel ha capito tutto e credo che i giovani hanno più energie dei genitori, perché io da genitore faccio fatica a capire cosa si prova", ha detto Rosolino poco prima di entrare in ospedale. "Bene che gli autori del fatto si siano consegnati alla giustizia che mi auguro sia estremamente severa. Ora voglio solo salutare Manuel, contare sulla sua forza e determinazione che finora ha dimostrato. Ora lui insieme ai suoi genitori dovranno affrontare un percorso che mi auguro sia positivo. Un ragazzo così giovane, ha una vita davanti anche se una grande parte gliela hanno buttata via, ma si rifarà".

Questo pomeriggio hanno fatto visita a Manuel anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha voluto esprimere vicinanza a Manuel: "La sua vicenda è drammatica e oltre a tutta la vicinanza e sostegno possibile a lui e alla sua famiglia non possiamo non guardare il segnale che ci arriva quando un ragazzo di 19 anni viene colpito da una pallottola per strada senza aver fatto nulla e senza nessun motivo. E' inaccettabile avere zone franche dove spaccio e pistole comandano. Non possono esistere quartieri off limits per la legalità".