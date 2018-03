Un ragazza di 28 anni, Marzia Ferandes, è stata investita e uccisa all'altezza del chilometro 21,000 di via Nettunense, nel territorio di Aprilia in provincia di Latina. La ragazza, residente proprio ad Aprilia, è stata falciata da un'auto nella serata di ieri, lunedì 5 marzo, di fronte al supermercato Eurospin.

Quando i soccorsi sanitari del 118 sono giunti sul luogo ormai per Marta non c'era già nulla da fare: sbalzata della corsia opposta dall'urto con l'auto che l'investita, è stata poi travolta da una vettura che sopraggiungeva. L'uomo al volante dell'auto. un 40enne residente nella zona, prima si è allontanato senza fermarsi a prestare soccorso, dopo circa un'ora è tornato sul luogo dell'incidente ed è stato fermato e identificato. Sottoposto all'alcol test è risultato che si trovava ubriaco al volante, venendo così denunciato a piede libero per il reato di omicidio stradale