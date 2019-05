Marino si prepara a celebrare la seconda edizione della Sagra dell'arrosticino, con il prodotto abruzzese che sarà vero protagonista dal 24 al 26 maggio in Piazza dei Trattati di Roma a Frattocchie. Sarà l'occasione per gustare non solo l'arrosticino, ma anche alcune pietanze tipiche abruzzesi, oltre a altri prodotti dei Castelli Romani, come la porchetta di Ariccia, il vino rosso prodotto proprio a Marino e alcuni tagli di carne prettamente abruzzesi. Ad accompagnare la degustazione delle specialità culinarie anche una selezione di birre, scelte appositamente dall'Associazione Commercianti con il patrocinio del Comune di Marino e di Villa Sant'Angelo. L'ingresso alla sagra è gratuito, esattamente come accadde la scorsa edizione quando in moltissimi si sono riversati nelle strade di Marino per rendere omaggio al prodotto simbolo della cucina abruzzese. Ecco tutte le informazioni sull'evento:

Il programma della sagra degli arrosticini a Marino

La sagra dell'arrosticino aprirà i battenti questa sera alle 18, con l'inaugurazione dei primi stand gastronomici e delle bancarelle di prodotti locali tipici. Alle ore 21 la piazza si animerà grazie all'Orchestraccia, un gruppo folk-rock romano formato da Marco Conidi, Edoardo Pesce, Luca Angeletti e Giorgio Caputo. Domani sera sarà invece la volta degli EverQueen, la tribute band che omaggerà lo storico gruppo di Freddie Mercury, per poi arrivare al gruppo SonAmo, che chiuderà i battenti domenica sera alle ore 21. Domenica sarà anche l'ultimo giorno in cui si potranno gustare i prelibati arrosticini, con gli stand che per l'occasione apriranno alle 12 invece che alle 18. Durante i tre giorni sarà possibile visitare varie zone ristoro, con alcune aree di parcheggio messe a disposizione per poter lasciare la macchina e recarsi a piedi verso la sagra.

Come arrivare alla sagra degli arrosticini a Marino

Arrivare alla sagra degli arrosticini di Marino è semplice. In treno da Roma Termini partono tre collegamenti ferroviari con i Castelli: una linea di treni regionali per Albano Laziale, che ferma anche a Marino e a Castel Gandolfo; una per Frascati; e una per Velletri, che ferma anche a Lanuvio e a Genzano. Per quanto riguarda i mezzi di superficie Marino è raggiungibile con il pullman della compagnia Cotral che parte dalla stazione metro Anagnina e percorre tutta la zona dei Castelli Romani.