Ha conosciuto un uomo su un sito d'incontri, è andata a un appuntamento con lui ed è stata violentata: è questa l'orribile esperienza vissuta da una donna originaria delle Marche, che è stata stuprata dopo essere uscita con un 40enne di Marino. L'uomo, un elettricista disoccupato, l'ha convinta a raggiungerlo ai Castelli Romani, dove abita. E qui l'ha poi portata nella sua abitazione in campagna, dove l'ha costretta ad avere rapporti sessuali. Uno shock tremendo per la donna che, una volta tornata alla stazione ferroviaria per prendere il treno e tornare a casa, ha telefonato alla polizia raccontando l'accaduto e la violenza subita. Insieme a lei, un'altra persona presente in stazione. Ci sono voluti nove mesi di indagini da parte delle forze dell'ordine per arrivare all'arresto dell'uomo: il 40enne è stato fermato due giorni fa e portato nel carcere di Velletri. Le accuse nei suoi confronti sono di violenza sessuale, lesioni personali e violenza privata.

Roma, turista neozelandese violentata in albergo

E nemmeno due settimane fa, alla fine di febbraio, una turista neozelandese di 25 anni è stata violentata da quello che credeva essere un amico. I due erano in vacanza con un gruppo di ragazzi a Roma e stavano trascorrendo la serata nella hall dell'albergo, quando con una scusa il giovane l'ha invitata nella sua stanza: le aveva detto che aveva freddo e voleva prendere un maglione per coprirsi. Ed è qui che il 23enne australiano l'ha bloccata, le ha tappato la bocca e l'ha costretta ad avere rapporti sessuali con lui. La ragazza, sotto shock, è riuscita a chiamare i soccorsi: e, dopo essere stata portata in ospedale dove ha ricevuto le cure necessarie, si è recata dalle forze dell'ordine per sporgere denuncia. Il 23enne è stato così arrestato e condotto nel carcere romano di Regina Coeli.