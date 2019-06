Ha sconvolto Latina la tragica vicenda di Mariachiara Mete, la ragazza di 21 anni morta in seguito a un'intervento di rinoplastica. La giovane è andata in arresto cardiaco subito dopo l'operazione e a nulla sono valsi i tentativi dei medici della clinica di Formia di rianimarla: trasportata in ospedale, è morta dopo una settimana di coma. Disperati i familiari, che hanno sporto denuncia alla Procura di Latina: adesso si dovrà effettuare l'autopsia sulla salma di Mariachiara ma, per ora, la famiglia della vittima non ha ancora ricevuto nessuna notifica per la fissazione dell'esame. A cosa è dovuto questo ritardo? Forse al fatto che le indagini sul suo decesso stanno subendo un'accelerazione: il sostituto procuratore titolare dell'inchiesta, infatti, potrebbe aver già deciso di iscrivere sul registro degli indagati alcune persone che ritiene coinvolte nella vicenda.

Mariachiara Mete, morta a 21 anni dopo la rinoplastica: indagini sulla clinica di Formia

Dalle prime informazioni trapelate, sembra che gli inquirenti stiano cercando di fare luce sull'intervento cui si è sottoposta Mariachiara Mete. Le forze dell'ordine hanno già sequestrato le cartelle cliniche e starebbero indagando proprio sulla clinica di Formia cui si è rivolta la giovane per la rinoplastica. Quello che doveva essere un intervento di routine si è trasformato in tragedia: al termine dell'operazione, infatti, Mariachiara ha avuto un arresto cardiaco ed è stata portata d'urgenza all'ospedale Dono Svizzero dove i medici hanno tentato disperatamente di rianimarla. Entrata in coma, è stata trasferita all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è morta dopo una settimana di agonia. Ancora non sono note le cause del decesso, che potrà stabilire solo il medico legale una volta compiuta l'autopsia: e intanto gli amici piangono la ragazza, senza riuscire ancora a darsi pace per la sua morte.