Tragedia all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove una ragazza di 21 anni originaria di Lamezia Terme – Mariachiara Mete – è deceduta in seguito a un'intervento di rinoplastica in una clinica di Formia. Doveva essere una normale operazione di routine, ma non è stato così nel suo caso: al termine dell'intervento, per motivi ancora da accertare, la giovane è andata in arresto cardiaco e portata d'urgenza all'ospedale Dono Svizzero, dove i medici hanno tentato disperatamente di rianimarla. La giovane, entrata poi in coma, è stata portata poi all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è morta dopo una settimana di agonia. I genitori sono andati dai carabinieri di Latina dove hanno sporto denuncia alla Procura della Repubblica.

Latina, Mariachiara Mete morta dopo intervento di rinoplastica

Non si sa cosa sia successo di preciso e perché la giovane sia andata in arresto cardiaco dopo l'intervento. Certo è gli interventi di rinoplastica sono una routine per i chirurghi, che ne eseguono anche diversi al giorno. Adesso bisognerà stabilire se la Procura della Repubblica aprirà un fascicolo con eventuali accuse. Una volta entrata in coma, la giovane non si è più svegliata ed è deceduta dopo una settimana: le sue condizioni erano apparse subito disperate anche ai medici che hanno tentato di rianimarla e purtroppo non c'è stato nulla da fare. La ragazza deceduta si chiamava Mariachiara Mete ed era giovanissima: sui social sono molti gli amici che la stanno piangendo e che non si spiegano quanto avvenuto. Un fatto per ora inspiegabile: ancora non è noto se sia stata disposta l'autopsia sul corpo della giovane, che forse potrà chiarire cosa sia successo in seguito all'intervento di rinoplastica finito in tragedia.