Una forte mareggiata si è abbattuta ieri sul litorale di Roma, in particolare a nord della capitale, mangiando metri di spiaggia in alcuni punti e arrivando in alcuni casi a danneggiare le strutture degli stabilimenti balneari. Forse, proprio a causa del forte maltempo, un delfino maschio di due metri, della specie ‘Stenella Longirostris', ha perso l'orientamento finendo sugli scogli di fronte a Ladispoli. Il mammifero è rimasto intrappolato sugli scogli e, non riuscendo a riprendere il largo, è deceduto nel tratto di frangiflutti di fronte lo stabilimento balneare Blue Marlin.

Il corpo del delfino è stato portata via dagli uomini della Capitaneria di porto di Ladispoli e dal dell'associazione di protezione civile Dolphin. Ormai da alcuni anni i delfini sono tornati ad essere una presenza costante sul litorale romano. A monitorare la loro presenza l'associazione Oceanomare Dolphins Onlus, che grazie al programma "Delfini Capitolini" si occupa di avvistamenti e di tutela dei delfini sul litorale romano.