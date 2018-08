in foto: Foto di Oceanomare Delphis Onlus

Delfini in mare al largo di Ostia. Sono circa 40 gli esemplari avvistati sul litorale romano lo scorso fine settimana. Come riporta il Messaggero, tre gruppi di cetacei suddivisi in 12 o 15 elementi si trovavano a nuotare al largo del Porto Turistico insieme a tonni, sgombri e aquile di mare. Grande lo stupore per chi si trovava in quel punto e ha assistito alla scena: gli adulti stavano insegnando ai cuccioli a pescare. Uno spettacolo che lascia senza fiato, tra capriole, spruzzi d'acqua e musini che affiorano in superficie. Non si tratta dei primi avvistamenti, Oceanomare Dolphins Onlus, ha fotografato i delfini nel tratto tra Ostia e Torvaianica in diverse occasioni. L'organizzazione ha presentato i risultati del programma "Delfini Capitolini" progetto di monitoraggio e conservazione del tursiope, una specie di delfino costiero, presente proprio nella zona dei più recenti avvistamenti, dove avviene anche la riproduzione.

Oceanomare Dolphins Onlus

Oceanomare Dolphins Onlus è un'organizzazione no profit che opera per lo studio e la tutela dei cetacei e degli ecosistemi in cui abitano, grazie ad azioni di conoscenza, conservazione e informazione. Promuove la conoscenza e le pratiche di conservazione dei cetacei e della biodiversità marina, implementando studi non invasivi, promuovendo programmi di educazione sensibilizzando l’opinione pubblica sui cetacei e l’ambiente marino.