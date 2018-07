in foto: Via Marmorata, foto Twitter @MicheleKidane

Le previsioni del tempo sono state di parola e questa mattina Roma si è svegliata sotto un violento temporale e con le temperature scese in picchiata. Tra le 7.00 e le 9.00 tutta la pioggia si è abbattuta su tutta la città, con maggiore o minore intensità. Strade allagate dal centro alla periferia e traffico in tilt sulle principali arterie stradali. Disagi si sono registrati in tutti i quadranti della città, ma in particolare in zona Sud e Ovest, verso il litorale.

Sul Grande Raccordo Anulare code in carreggiata esterna tra la Cassia Bis e la Nomentana, mentre in carreggiata interna tra Settebagni e la Cassia Bis. Traffico paralizzato anche sul tratto urbano dell'A245 tra Tor Cervara e la Tangenziale Est. Rallentamenti e code anche sull'autostrada Roma- Fiumicino e su via Appia subito fuori città, e sulla via del Mare e via Cristoforo Colombo in direzione di Roma.

Per il maltempo sono stati inoltre cancellati alcuni collegamenti con le isole Pontine: le tratte di questa mattina tra Formia e le isole di Ponza e Ventotene sono state riprogrammate, secondo quanto reso noto da Laziomar.