in foto: Maltempo a Castelnuovo Parano

Un ponte è crollato nel Comune di San Giorgio al Liri, dopo l'esondazione del fiume sottostante a seguito dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle scorse ore sul territorio del Frusinate. La struttura, che collega la zona industriale con la superstrada Cassino-Formia, ha ceduto sotto alla pioggia battente, in località Petrose. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno segnalato l'accaduto al Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cassino, con un gran dispiegamento di soccorritori, che hanno messo in sicurezza la zona e si sono assicurati che non ci fossero persone coinvolte.

Tragedia sfiorata a San Giorgio al Liri

Una tragedia sfiorata quella del crollo a San Giorgio al Liri: da quanto si apprende fortunatamente al momento del crollo sul ponte non stava transitando nessuno e non ci sono feriti. Diversi i comuni circostanti colpiti dal nubifragio, tra cui Castelnuovo Parano, da dove arrivano le immagini di un'inondazione e dove l'acqua alta ha sommerso le auto parcheggiate in strada. Qui i pompieri sono intervenuti in soccorso di alcune persone rimaste intrappolate in macchina. Colpiti anche i Comuni di Sant’Apollinare, Sant’Andrea, Esperia e Vallemaio.

Le previsioni del meteo nel Lazio per domani, martedì 9 giugno

Le previsioni del meteo nel Lazio per domani, martedì 9 giugno registrano tempo bello, con il sole che brillerà per tutto l'arco della giornata. Nel dettaglio avremo cielo poco nuvoloso di notte e al mattino, sereno di pomeriggio e di sera. Tempo stabile e soleggiato anche sugli altri capoluoghi di provincia, qualche nebbia al mattino a Frosinone, ma ovunque un progressivo miglioramento.