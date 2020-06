Le previsioni del meteo a Roma per martedì 9 giugno registrano sole e temperature comprese tra minime di 15 e massime di 24 centigradi. Domani sarà una giornata all'insegna del bel tempo, con cielo generalmente sereno sulla Capitale e sul territorio del Lazio, con un progressivo miglioramento del quadro meteorologico, dopo il maltempo delle ore scorse, che ha portato pioggia e temporali. Un mese quello di giugno 2020, in cui il tempo è piuttosto instabile, con precipitazioni anche a caratttere temporalesco e un clima più fresco rispetto a maggio, per l'influenza di masse d'aria provenienti dal Nord Europa. Le temperature resteranno pressoché stabili per tutto l'arco della settimana, senza registrare particolari variazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 9 giugno

Domani, martedì 9 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello per tutta la giornata, con il sole che brillerà sulla Capitale. Nel dettaglio avremo cielo poco nuvoloso di notte e al mattino, sereno di pomeriggio e di sera. Tempo stabile e soleggiato anche sugli altri capoluoghi di provincia, qualche nebbia al mattino a Frosinone.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 e domenica 14 giugno

Le previsioni del meteo per il weekend registrano un tempo all'insegna dell'instabilità su Roma e sul resto della Regione, con possibili deboli precipitazioni e temperature gradevoli. Nel dettaglio, sabato 13 giugno sulla Capitale il tempo sarà sereno di notte, con nubi sparse al mattini, cielo coperto nel pomeriggio e possibili piogge, nuvoloso di sera. Temperature comprese tra 14 e 25 centigradi. Sul resto dei capoluoghi del Lazio si attende pioggia alternata a schiarite a Viterbo, Rieti e Frosinone, cielo poco nuvoloso a Latina. Domenica 14 giugno è previsto un miglioramento. Su Roma il cielo sarà poco nuovoloso per tutto l'arco della giornata, con precipitazioni assenti, mentre sarà soleggiato nel resto della Regione.