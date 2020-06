in foto: Il fiume in piena a Pontecorvo

Una donna è rimasta intrappolata all'interno della sua auto, travolta dall'acqua che ieri ad Ausonia ha allagato le strade, ma è stata soccorsa dai carabinieri che l'hanno raggiunta e messa in salvo. Momenti di paura per una residente durante l'ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuto sul Frusinate, con un nubifragio che ha imperversato su tutto il territorio, provocando ingenti danni in diversi Comuni e richiedendo l'intervento di decine di squadre dei vigili del fuoco. Ad Ausonia, uno dei paesi maggiormente colpiti, nel pomeriggio di lunedì 8 giugno, una donna è rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo del suo veicolo, con la portiera bloccata, senza riuscire a liberarsi, mentre la pioggia battente cadeva incessantemente. In suo aiuto sono intervenuti i carabinieri, che, senza esitare, si sono immersi in acqua e grazie ad una corda e a un volontario della protezione civile, l'hanno raggiunta, salvandole la vita prima che l'acqua inondasse completamente la macchina. Oltre alla donna, anche per i militari coinvolti sono state necessarie cure mediche e sono stati dimessi con diversi giorni di prognosi.

Esonda il fiume, crollato un ponte a San Giorgio al Liri

Ieri a San Giorgio al Liri è crollato un ponte in località Petrose, a seguito dell'esondazione del fiume. Fortunatamente nel momento in cui la struttura ha ceduto non stava transitando nessuno e non ci sono stati feriti, una tragedia sfiorata. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza la zona ed accertarsi che non fosse rimasto coinvolto nessuno. Con diverse squadre sono intervenuti in vari Comuni del Frusinate, per segnalazioni di allagamenti. A Castelnuovo Parano i pompieri hanno soccorso due persone rimaste intrappolate all'interno delle auto sommerse dall'acqua.