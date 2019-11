Scuole chiuse nel Lazio lunedì 18 novembre. Il provvedimento a seguito dell'ondata di maltempo che si è abbattuta in provincia di Roma, ma anche sulla Tuscia, nel Frusinate, nel Reatino e in territorio Pontino, provocando da come si apprende ingenti danni e dove sono centinaia gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile, per dare assistenza alla popolazione.

Scuole chiuse in provincia di Viterbo

Scuole chiuse a Tarquinia lunedì 18 novembre

A firmare il provvedimento di chiusura delle scuole di Tarquinia il sindaco Alessandro Giulivi. Nell'ordinanza si legge: "Per lunedì 18 novembre è indetta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio di Tarquinia". La decisione "a seguito delle precipitazioni che hanno causato interruzioni alla normale viabilità anche delle strade rurali", per gli alberi caduti e il rischio che cadano quelli presenti all'interno dei cortili o nei pressi degli edifici scolastici.

Scuole chiuse a Montalto di Castro lunedì 18 novembre

A ordinare la chiusura delle scuole anche il sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci: "A causa dell’ondata di maltempo che sta imperversando il nostro territorio, l’amministrazione ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per lunedì 18 novembre”. L'amministrazione di Montalto di Castro ha reso noto che "a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno causato ingenti danni, sono in corso d'attivazione le procedure per la richiesta dello stato di calamità naturale”. Una richiesta già avanzata dal sindaco Pietro Tidei dopo le intense precipitazioni che hanno imperversato su Santa Marinella provocando allagamenti di strade e abitazioni.

Scuole chiuse in provincia di Roma

Scuole chiuse a Pomezia lunedì 18 novembre

La chiusura delle scuole riguarderà anche la provincia di Roma, in particolare, le scuole di ordine e grado lunedì 18 novembre resteranno chiuse a Pomezia, sul litorale a Sud della Capitale. Il provvedimento in via precauzionale e per svolgere verifiche sulla stabilità degli edifici scolastici. A restare particolarmente colpite dall'ondata di maltempo i plessi scolastici di Torvaianica in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, la scuola dell'infanzia di via Vinci a Martin Pescatore e la scuola primaria di via Cincinnato.

Scuole chiuse in provincia di Frosinone

Scuole chiuse ad Anagni lunedì 18 novembre

Il sindaco di Anagni Daniele Natalia ha emesso un'ordinanza per la chiusura di tutte le scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado ed asili nido per la giornata di domani, lunedì 18 novembre 2019, "a causa del maltempo e delle criticità riscontrate sulle arterie viarie, con le previsioni meteo che annunciano piogge forti previste nelle prossime ore".