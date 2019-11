in foto: Via Tuscolana allagata (Foto Facebook C.Z.B.)

Il maltempo continua a imperversare senza sosta su Roma da giorni colpita da nubifragi e venti forti che hanno creato non pochi disagi: nelle ultime ore sarebbero stati oltre duecento gli interventi dei vigili del fuoco in città a causa di allagamenti e alberi caduti. Tante ancora le chiamate che continuano a giungere al centralino nella mattinata di oggi domenica 17 novembre, perlopiù a causa di strade interrotte per la caduta di alberi e rami sulle carreggiate o per sottopassi allagati: al momento sono stati segnalati alberi sulla Salita di Sant'Onofrio, in via di Donna Olimpia a Monteverde e a via Vitellia, dove le strade sono state chiuse. Alberi caduti anche in via Cavriglia, altezza via Pienza, zona Prati Fiscali e a via di Casal Selce, sulla rampa per Via Aurelia. Chiuso al traffico perché allagato il sottopasso in direzione via Gregorio VII, sul lungotevere in Sassia.

Rallentata la metro C e diversi treni regionali

Disagi anche per i pendolari di Roma: questa mattina la circolazione della metro C è stata rallentata per un'ora nella tratta Giardintti-Pantano a causa del forte vento, stessa sorte per la ferrovia regionale Roma-Lido a causa della presenza di un albero sulla rete elettrica nei pressi di Ostia Antica. Ama ha poi deciso di procedere alla chiusura del Cimitero Monumentale del Verano fino a tutta la giornata di lunedì 18 novembre. Mentre questa mattina si contano i danni del maltempo anche sul litorale romano dopo il nubifragio e la mareggiata di ieri che hanno provocato disagi per l'intera giornata.

Previsioni meteo Roma 17 novembre: in arrivo nuova perturbazione

La situazione meteo non è destinata a migliorare nelle prossime ore: nella giornata di oggi i forti temporali dovrebbero lasciare spazio a piogge meno intense principalmente nel pomeriggio. Poi a partire dalle prime ore di domani lunedì 18 novembre, una nuova e intensa perturbazione si abbatterà su Roma e sulle principali città del Lazio, con i venti che saranno da moderati a forti al mattino e molto forti nel pomeriggio.