in foto: Immagine di repertorio

Code e incidenti questa mattina per entrare a Roma. Proprio nel giorno in cui la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo di codice giallo e il Comune disposto la chiusura di scuole, parchi e cimiteri, il traffico è ancora una volta congestionato in diverse zone della capitale. Complice anche la scarsa visibilità data dalla pioggia e le strade bagnate, la situazione in città è al momento molto critica. Nella Galleria San Giovanni XXIII è stato chiuso il tratto tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti per lavori di manutenzione, che dovrebbero terminare il 14 dicembre. Si segnala traffico intenso anche sull'A90 – Grande Raccordo Anulare tra lo svincolo di via Prenestina e quello di via Ardeatina in direzione interna, e tra lo svincolo di Trionfale e via della Pisana in direzione esterna.

Code e incidenti sul GRA, automobilisti bloccati

Incidenti si segnalano in diverse parti di Roma: in via Vaglia, in prossimità di piazza Civitella Paganico, all'altezza del civico 30. In via dei Cerchi, vicino a via dell'Ara Massima di Ercole. E in via Antonio Pacinotti, all'intersezione con piazzale della Radio. Traffico intenso anche su via delle Valli e in via Nomentana Nuova, in zona Montesacro verso il centro, e in via Cristoforo Colombo verso Roma. Bloccata via Tiburtina e la Tangenziale Est in direzione di San Giovanni, con automobilisti incolonnati nelle carreggiate che procedono a rilento e con molta fatica. Traffico anche in via Flaminia Nuova tra il Grande Raccordo Anulare e via due Ponti.

Traffico a Roma, scuole chiuse ma disagi per il maltempo

Al momento gli incidenti non sembrano essere particolarmente gravi. Il traffico è bloccato in diverse zone della città, e soprattutto per entrare a Roma si registrano i picchi più intensi di traffico. Vista la chiusura delle scuole, ci si sarebbe aspettato di trovare le strade più vuote, ma a causa del maltempo che si è abbattuto sulla capitale sono stati inevitabili rallentamenti e incidenti.