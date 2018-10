in foto: L’albero crollato al Gianicolo

Continua la strage di alberi nella capitale a causa della pioggia e del forte vento a Roma. Da ieri più di 350 gli interventi dei vigili del fuoco per il crollo di arbusti e rami, mentre non si smettono di contare i danni a vetture, arredi urbani ed edificio. Uno degli episodi più gravi al Gianicolo dove, nel tardo pomeriggio di ieri, una coppia è rimasta ferita per lo schianto di un grosso albero a piazza Garibaldi, a due passi dallo storico cannone.

L'uomo è rimasto ferito in modo grave, e soccorso da un'ambulanza del 118 è stato trasferito all'ospedale San Camillo dove è stato ricoverato in codice rosso. In codice giallo la donna che si trovava con lui, che è stata invece trasportata dal personale sanitario al vicino ospedale pediatrico Bambino Gesù dove è stata medicata e ricoverata in codice giallo in pronto soccorso.