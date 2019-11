in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo è rimasto ferito ad Albano ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo che un grosso albero è caduto sulla sua auto. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, sabato 16 novembre, ai Castelli Romani, durante l'intensa ondata di maltempo che ha imperversato su Roma e sul Lazio, con abbondante pioggia, forti temporali e nubifragi. Erano circa le ore 22, il ventitreenne era a bordo della sua macchina e stava transitando lungo via del Miralago quando, improvvisamente, la pianta è precipitata e ha travolto il veicolo, abbattendosi su di esso e schiacciandolo.

L'intervento dei vigili del fuoco

Momenti di paura per il ragazzo rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e che, preoccupati per le condizioni dell'occupante dell'auto, hanno chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto è stato necessario l'aiuto dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per estrarlo dalle lamiere. I pompieri hanno svolto un lavoro complesso, complicato ulteriormente dalle condizioni meteorologiche. Una volta recuperato il giovane, lo hanno affidato al personale sanitario del 118, che lo ha trasportato con urgenza all'ospedale dei Castelli in codice rosso.

Automobilista soccorso in codice rosso, è grave

Arrivato al pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Il ragazzo è grave, ha riportato traumi e ferite. Presenti sul posto, anche gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Genzano, che hanno svolto i rilievi del caso. Sono centinaia le chiamate ai vigili del fuoco a Roma, in provincia e nel Lazio a seguito del'ondata di maltempo con allerta codice arancione che si sta verificando in questi giorni, con alberi caduti, strade e case allagate, persone intrappolate nelle auto e crolli.