Maltempo a Roma, dove la protezione civile ha diramato anche per la giornata di oggi, venerdì 2 novembre, l'allerta meteo arancione. I ponte di Ognissanti sarà all'insegna di piogge e temporali che già nella giornata di ieri hanno colpito la Capitale, allagando strade e sottopassi, provocando disagi al traffico delle vetture e alla circolazione dei mezzi del trasporto pubblico in città. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco e alla protezione civile che sono intervenuti per i danni provocati dal maltempo, specialmente nella zona di Roma Sud. Sono ancora in corso gli interventi di messa in sicurezza di alberi e rami pericolanti, dopo il vento fortissimo dei giorni scorsi che ne ha fatti cadere molti, a Roma e nel Lazio. Inoltre le piogge hanno provocato l'apertura di voragini come quella in via Tuscolana ad Arco di Travertino e nella zona di Colli Albani.

Strade chiuse per allagamenti

Per quanto riguarda le strade, resta chiuso il sottopasso Tiburtina per allagamento, come già accaduto nei giorni scorsi. La circolazione è rallentata in via Laurentina, altezza piazzale Giulio Douhet con traffico in direzione via Cristoforo Colombo. Disagi anche su via di Brava, con traffico all'altezza di via Filippo Grispigni "per copiosa fuoriuscita di acque chiare dalla carreggiata".

Strade chiuse per controlli e potature

Altre strade sono chiuse per il monitoraggio delle alberature: in via della Pisana, in via di Grottarossa, il tratto tra via Quarto Peperino e il civico 1282, con percorsi alternativi consigliati per raggiungere l'ospedale Sant'Andrea via Grande Raccordo Anulare.

Strade chiuse per alberi sulla carreggiata

Le strade chiuse per la presenza di alberi caduti sulla carreggiata sono: via Iberia (zona Appio Claudio), fra piazza Pompei e via Pandosia, via degli Aceri a Centocelle, chiusa al traffico in direzione viale di Tor de' Schiavi, via Pozzuoli a San Giovanni,via Ardea, fra via Fregene e via Faleria e via Tembien.