in foto: La voragine in via Tuscolana (Foto Facebook di Mariantonietta)

Una voragine si è aperta in via Tuscolana, in zona Arco di Travertino, facendo sprofondare un'auto, una Fiat 500, che è rimasta intrappolata dalla parte posteriore nell'asfalto. La strada è stata danneggiata probabilmente dal maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi fin quando ieri ha ceduto sotto il peso della vettura, facendola sprofondare in una buca. E' successo ieri sera, giovedì 1 novembre, dopo una giornata di forti piogge che ha provocato numerosi disagi in diverse zone della Capitale, specialmente a Roma Sud. Alcune strade sono state chiuse a causa di allagamenti, come tre fermate della metropolitana della linea A. Ritardi e cancellazioni anche sulle linee ferroviarie che hanno subito inconvenienti tecnici alle infrastrutture e guasti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la macchina con una gru, poi, la voragine è stata messa in sicurezza per evitare danni agli automobilisti in transito, in attesa che venga chiusa. Un'altra voragine, come segnalano i residenti, si è aperta a Colli Albani, mentre alcune zone di Roma e provincia sono rimaste senza corrente elettrica.