in foto: Laura Baldassarre (La Presse)

Maltempo, a Roma si scatena la tempesta e ci sono centinaia di senzatetto in strada. Il Campidoglio ha attivato un dispositivo per rafforzare l'accoglienza delle persone senza dimora, dopo l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, che prevede forti venti, piogge intense e temporali. "Sono già disponibili 120 posti per la presa in carico nel circuito ordinario dell'accoglienza, ai quali si aggiungono 50 posti in una casa di riposo nel Municipio XIV e 40 posti presso la Stazione Termini, grazie a un accordo un accordo tra Roma Capitale e Ferrovie dello Stato". Ha comunicato l'assessore al Sociale di Roma Laura Baldassarre.

"Squadre composte da Polizia Locale e Sala Operativa Sociale sono già impegnate nel monitoraggio degli insediamenti lungo le sponde del Tevere e dell'Aniene, per favorire l'allontanamento delle persone presenti dalle aree considerate a rischio e per offrire loro proposte di accoglienza".