Il maltempo continua a imperversare su Roma e sul Lazio. Anche nella giornata di oggi, lunedì 5 novembre sono diversi gli incidenti sulle strade della Capitale e provincia, complice l'asfalto bagnato dalla pioggia che diminuisce l'attrito delle ruote sulla carreggiata. I disagi sono iniziati già da questa mattina, con code per incidente sull'A1 Roma Napoli diramazione Roma Sud, all'altezza di Monte Porzio, in direzione Roma. Code registrate anche sul Grande Raccordo Anulare per un pullman in panne tra l'A1 diramazione RomaSud e Appia in carreggiata interna. Sull'A90 un incidente al chilometro 58+600 ha provocato tra Laurentina e Roma Fiumicino in carreggiata interna. Via Pontina è stata chiusa per in incidente all'altezza Castel di Decima in direzione Pomezia, dove un automobilista è ha perso il controllo della vettura ed è finito in un fosso. Traffico per incidente al chilometro 522+500 tra Ponzano Romano e Bivio diramazione Roma Nord verso Roma e sull'A1 Roma Napoli per incidente tra Frosinone e Ferentino al chilometro 62 in direzione Roma. Il maltempo non ha risparmiato neanche la provincia: nell'area metropolitana a nord di Roma un'automobilista si ha perso il controllo della sua vettura e si è ribaltata all’altezza dell’aeroporto Savini, a Manziana. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Ritardi sulla metro A

Disagi anche per i servizio di trasporto pubblico: la metro A ha subito ritardi nella tratta tra Arco di Travertino e Termini, direzione Battistini, per un intervento tecnico sulla linea, poi tornata alla normalità.

Alberi e rami caduti

Gli interventi di potatura di alberi e rami e messa in sicurezza delle strade sono continuati anche oggi. Via Casilina è stata riaperta chilometro 124+000 dopo operazioni taglio albero. Chiusa anche via Aurelia che è stata interdetta al traffico in entrambe le direzioni per rimozione albero altezza chilometro 36+000, in prossimità di Ladispoli.