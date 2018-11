Grave incidente stradale su via Pontina oggi, lunedì 5 novembre. Un'auto, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, si è capovolta ed è finita in un fosso, al lato della carreggiata. Il conducente alla guida del veicolo ha perso il controllo ed è finito fuori strada. È successo intorno alle 12, all’altezza di Decima, in direzione Pomezia/Latina. Non sono note le condizioni di salute della persona che si trovava al volante. Paura su via Pontina, strada molto trafficata. L'automobilista è un'altra vittima del maltempo. Anche in queste ore infatti, la pioggia continua a cadere sulla Capitale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati dopo la chiamata d'emergenza che segnalava una persona intrappolata nella macchina. I pompieri hanno lavorato per estrarre l'uomo dall'abitacolo e metterlo in sicurezza, poi, è stato trasportato in ospedale. Le operazioni hanno creato disagi alla circolazione: via Pontina è stata chiusa fino alla termine dell'intervento.

La polizia locale di Roma Capitale ha comunicato su Twitter: "Traffico rallentato su via Pontina causa incidente tra svincolo Tor De' cenci e via di decima/Castel Porziano, in direzione Terracina. Presenti ancora lunghe code sul tratto coinvolto nel sinistro.