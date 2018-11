in foto: Incidente stradale (Immagine di repertorio)

Il maltempo a Roma ha provocato quattro vittime della strada giovedì 1 novembre che sono rimaste coinvolte in incidenti mortali. Si tratta di Gino Pierino Turco, Fabio Panci, Michael Lasala, e Alessio Bartolini, deceduti dopo scontri in diverse zone di Roma. Michael Lasala, 22 anni, è morto sul colpo, a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto, in via Pratica di Mare, ad Ardea, mentre l'altro automobilista è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio.

A Ostia, sul litorale romano, Gino Pierino Turco e Fabio Panci sono morti in via del Mar Rosso. Entrambi sono deceduti dopo un investimento che non ha lasciato scampo né al pedone, un anziano, né al motociclista che ha perso il controllo della moto e dopo l'impatto, è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull'asfalto.

A Tor Cervara, Alessio Bartolini, 22 anni, è morto dopo essersi scontrato contro un traliccio. Il giovane ha sbandato dopo aver perso il controllo del'auto, una Nissan Micra, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per tirare fuori il corpo senza vita del giovane dalla carcassa del veicolo.