in foto: Foto di repertorio

Si tratta della terza vittima per incidente stradale nella sola giornata di oggi a Roma. Dopo i due morti di questa mattina ad Ostia, in un incidente avvenuto in via Egidio Galbani in zona Tor Cervara a Roma è morto un ragazzo di 22 anni, che ha perso il controllo dell'automobile e si è schiantato contro un traliccio. Il giovane è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma per i rilievi del caso.

Tor Cervara, le ipotesi sulle cause dell'incidente

Per ora non è chiaro il motivo per cui il ragazzo abbia perso il controllo del suo mezzo, ma tra le ipotesi più accreditate c'è quella che il 22enne abbia sbandato a causa della velocità e dell'asfalto bagnato per la tanta pioggia che sta cadendo sulla Capitale dalle prime ore di questa mattina. L'automobile del giovane sarebbe una Nissan Micra. Per il momento le sue generalità non sono state ancora diffuse dalle forze dell'ordine.