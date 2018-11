in foto: Immagine di repertorio

(La Presse)

Tragedia sulla strada a Ostia dove, a seguito di un grave investimento, in cui sono morti sia il motociclista che il pedone urtato dal veicolo a due ruote. E' successo intorno alle 10 di questa mattina in via del Mar Rosso, sul litorale romano. Secondo le informazioni apprese, un uomo di 52 anni alla guida di una moto, per cause non chiare, ha investito un anziano di 78 anni. L'impatto è stato fortissimo: l'anziano è stato urtato violentemente ed è caduto a terra, mentre il conducente del veicolo è stato sbalzato dalla sella e, dopo un volo di diversi metri, è precipitato rovinosamente sull'asfalto. A dare l'allarme i passanti che hanno assistito alla scena e si sono preoccupati per le condizioni di salute di entrambi, parse subito molto gravi e hanno chiamato l'ambulanza.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che li ha soccorsi e ha tentato di rianimarli in ogni modo, ma purtroppo per entrambi, troppo gravi, non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso per le ferite e i traumi riportati nell'incidente. Sul posto presenti anche le pattuglie del Gruppo Mare che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La strada è rimasta chiusa in attesa della rimozione delle salme.