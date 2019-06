È stato identificato l'uomo che ieri mattina si è gettato sotto un treno sulla linea Roma-Civitavecchia-Grosseto, a circa un chilometro di distanza dalla stazione di Maccarese. Si tratta di un cittadino romeno di 44 anni residente a Roma e l'ipotesi degli inquirenti che indagano sull'accaduto è che non si tratti di un incidente, ma di un suicidio. L'uomo, infatti, secondo quanto raccontato dal macchinista, si sarebbe nascosto dietro un cespuglio, per poi lanciarsi dietro un treno in corsa al momento del passaggio del convoglio. Il macchinista, visto il gesto improvviso, non è riuscito a frenare in tempo e ha travolto l'uomo. Quando il corpo è stato estratto da sotto il treno, era così dilaniato che inizialmente è stato impossibile stabilire se fosse un uomo e una donna. Ci sono volute ore per identificarlo e capire che si trattava di un 44enne residente a Roma. Per ora non si sa ancora se abbia una famiglia, e quale sia la sua storia, né i motivi del suo gesto: apparentemente accanto al corpo non sarebbe stato trovato nessun biglietto.

Maccarese, uomo si getta sotto treno in corsa: disagi alla circolazione

L'uomo si è gettato sotto il treno in corsa intorno alle 11 del mattino di lunedì 24 giugno.