in foto: Beppe Grillo e Virginia Raggi

Nessun ‘piano B', nessuna via d'uscita. Se domani Virginia Raggi dovesse essere condannata, c'è solo una strada da percorrere per il Movimento 5 Stelle: dimissioni della sindaca e nuove elezioni comunali a Roma. Stando a quanto riferisce una fonte governativa all'agenzia di stampa AdnKronos, per i 5 Stelle "sarebbe inevitabile il ritorno alle urne". La sindaca verrebbe immediatamente espulsa dal Movimento e qualora volesse andare avanti pur se condannata, dovrebbe convincere tutti i consiglieri della maggioranza a ‘traslocare' insieme a lei nel gruppo misto o comunque a rimanere in carica con un nuovo simbolo. I vertici del movimento fondato da Beppe Grillo avrebbero quindi, se confermato questo retroscena, deciso di ‘scaricare' Raggi e puntare a nuove elezioni.

5 Stelle: "Le regole saranno applicate senza indugio"

"Le regole saranno applicate senza indugio", riferisce la fonte dell'AdnKronos. E il codice etico del Movimento 5 Stelle prevede l'espulsione della sindaca in caso di condanna. Anche il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio oggi aveva assicurato: "Io non conosco l'esito del processo, ma il nostro codice di comportamento parla chiaro e lo conoscete". L'udienza del processo che vede imputata la sindaca Virginia Raggi è terminata con la dura requisitoria del pm Paolo Ielo e la richiesta di condanna a dieci mesi di reclusione. Domani si riprenderà alle 11 di mattina con i pareri degli avvocati difensori. La sentenza è prevista nel pomeriggio.