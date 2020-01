in foto: Andrea Trifolelli

Il comune di Oriolo Romano ha indetto una giornata di lutto cittadino per domani, 11 gennaio, in seguito alla morte di Andrea Trifolelli. Il 25enne è stato travolto da un treno sulla line ferroviaria Roma-Viterbo ed è morto praticamente sul colpo. Il ragazzo ha mandato alcuni messaggi alla sorella e ad alcuni amici e poi si è tolto la vita. Aveva già perso entrambi i genitori.

Questo il comunicato diramato dall'amministrazione comunale di Oriolo Romano:

"Il Comune di Oriolo Romano informa che con ordinanza sindacale è stato proclamato il lutto cittadino per sabato 11 gennaio a seguito della tragica scomparsa di Andrea Trifolelli avvenuta nella giornata di venerdi 10 gennaio. L’Amministrazione comunale invita tutta la comunità e gli esercizi commerciali a rispettare per le 15:30, l’orario delle esequie, un minuto di silenzio e di raccoglimento, nonché a sospendere per tutta la giornata di domani qualsiasi attività superflua. Con rispetto, ci stringiamo al dolore della sorella, della famiglia e degli amici.

In segno di deferenza, domani durante la cerimonia funebre sarà presente il gonfalone di Oriolo Romano”.