in foto: Andrea Trifolelli

È Andrea Trifolelli il venticinquenne travolto e ucciso da un treno sulla linea ferroviaria Roma – Viterbo. L'investimento è accaduto questa mattina, venerdì 10 gennaio. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 7.20 quando il convoglio in transito tra Bassano e Oriolo Romano lo ha urtato, il macchinista vedendolo comparire all'improvviso non è riuscito a frenare in tempo per evitarlo e l'impatto è stato molto violento. Il venticinquenne è deceduto sul colpo, purtroppo inutili i soccorsi. Secondo le informazioni apprese pare si sia trattato di un suicidio. Una tragedia che ha sconvolto i cittadini dell'hinterland a cavallo tra le province di Viterbo e Roma. Amici e conoscenti si sono stretti intorno al dolore della sorella, alla quale il ragazzo avrebbe mandato dei messaggi prima di togliersi la vita. Andrea era originario di Soriano nel Cimino, era un appassionato di calcio e tifava Lazio.

Investimento sulla linea Roma – Viterbo: treni bloccati

A seguito dell'investimento la circolazione sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo è rimasta bloccata per diverse ore, a partire dalle 7.20. I treni tra le stazioni di Bracciano e Capranica in direzione Viterbo e Roma hanno subito ritardi fino a 120 minuti. Disagi che hanno messo a dura prova i pendolari del quadrante Nord dell'Area Metropolitana, molti dei quali sono arrivati sul posto di lavoro in auto, tramite la stazione di Cesano o raggiungendo la linea del Mare. A partire dalle 10.30 la circolazione è tornata progressivamente alla normalità lungo tutta la linea. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria per i rilievi scientifici, insieme al magistrato di turno, che ha svolto gli accertamenti necessari al caso, al termine dei quali la salma è stata trasferita in obitorio.