L'ultras della Roma Simone Mastrelli si è dichiarato colpevole e ha ammesso di aver aggredito il tifoso del Liverpool Sean Cox, rimasto ferito prima della partita di Champions League tra Roma e Liverpool del 24 aprile scorso. Il romanista è stato condannato a tre anni di reclusione dai giudici della corte di Preston. È stato accertato che Cox, 53enne irlandese, era andato a Liverpool per vedere il match insieme al fratello. Si è trovato per caso in mezzo agli scontri tra tifosi giallorossi e supporter inglesi ed è stato colpito da Mastrelli. Altri due ultras italiani, Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, sono stati condannati per gli scontri, ma non per l'aggressione.

Questa mattina era presente in aula anche la moglie del tifoso dei Reds. Cox, in seguito all'aggressione, ha subito un grave trauma cranico e le sue condizioni restano tuttora gravi. Per quattro settimane e mezzo rimase ricoverato in un'unità neurologica specializzata del Walton Center di Liverpool dopo gli scontri avvenuti nei pressi di Anfield. All'Indipendent, quotidiano irlandese, a ottobre la moglie di Cox aveva raccontato il suo dramma: "La nostra vita non è più la stessa. Voglio vederlo in faccia, sarò in aula. Sean vede doppio, a volte triplo, non riesce a parlare ma capisce tutto. Ha la parte destra del corpo paralizzata". Cox fu poi trasferito al National Rehabilitation Centre di Dun Laoghaire.