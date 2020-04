"Ti prego torna presto, ci manchi" è l'appello di Orietta, la sorella di Luciana Martinelli, ventisette anni, scomparsa nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Pietralata, zona Tiburtina a Roma. La ragazza in lacrime, intervistata alla trasmissione ‘Chi l'ha visto?' condotta da Federica Sciarelli e in onda ieri sera su Rai 3, ha raccontato di averla vista l'ultima volta la sera del 3 aprile e che la sta cercando disperatamente. "Chiunque la conosce rimane arricchito da lei, vuole sempre aiutare tutti" così Orietta ha descritto la sorella.

Luciana è uscita di casa dopo una lite

Luciana abita con la sorella e il cognato, e intorno alle ore 22 di venerdì tra le due è nato un litigio: "Abbiamo avuto una piccola discussione, lei era molto stressata, soprattutto per il fatto che dovesse restare chiusa in casa per così tanto tempo a causa dell'emergenza coronavirus". Poi Orietta è andata a dormire, ma al suo risveglio di lei non c'era traccia: "Ho passato il sabato ad aspettarla e a cercare di capire dove fosse, ma non vedendola rientrare, domenica mi sono rivolta alle forze dell'ordine e ho sporto denuncia". Ciò che teme la sua famiglia a cinque giorni dalla sua scomparsa, è che le sia capitato qualcosa di brutto. Il sospetto è che Luciana possa essersi allontanata per incontrarsi con qualcuno, ma ad oggi sembra sparita nel nulla.

Luciana Martinelli scomparsa da Pietralata

Luciana, ventisette anni, è alta 1,60 metri, ha capelli lunghi e occhi verdi. Ha un tatuaggio di un cane sulla spalla sinistra. Al momento della scomparsa indossava un cappotto lungo verde e un paio di jeans. Si è allontanata a bordo di una Volkswagen nera Up con i sedili rossi targata EV553PH. Chi ha notato quest'auto parcheggiata in strada non esiti a contattare le forze dell'ordine. Con sé non ha portato né lo smartphone, né la mascherina. Amante dei bambini e degli animali, insegna lingua inglese in una scuola privata ed è una volontaria del canile della Muratella. Ha due cani che l'aspettano a casa.