Da quattro giorni non si hanno notizie di Luciana Martinelli, ventisette anni, scomparsa durante la notte di venerdì scorso da Casal Bruciato a Roma. "Siamo molto preoccupati per lei" ha detto a Il Corriere della Sera Antonio Iuliano, l’organizzatore del corso al canile della Muratella, dove la ragazza faceva volontariato. Luciana infatti sabato non si è collegata su Skype per seguire la lezione in videochiamata. "Non ci siamo mai accorti che soffrisse di qualche problema particolare – spiega Iuliano – è una ragazza brillante, che parla tre lingue, molto in gamba". A denunciare la sua assenza da casa la famiglia, che si è rivolta ai carabinieri. Chi indaga ha ascoltato parenti, amici stretti e un ex fidanzato, per cercare di ricostruire i suoi ultimi contatti virtuali visto che a causa della pandemia era chiusa in casa da settimane insieme alla sua famiglia prima di scomparire nel nulla.

Luciana Martinelli scomparsa da Casal Bruciato

Tra le ipotesi che hanno spinto Luciana ad uscire di casa c'è una lite o la voglia di fare un giro e prendere un po' d'aria, dopo le interminabili giornate chiusa all'interno della sua stanza. La ventisettenne, capelli rossi e corporatura esile, soffre di un malessere psicologico e ha portato con sé i farmaci che assume abitualmente: ciò fa pensare a un allontanamento volontario. Ha lasciato invece a casa lo smartphone, un dettaglio che rende purtroppo più difficili le ricerche, perché non è possibile localizzarla. La notte in cui è scomparsa, Luciana indossava un giaccone lungo verde scuro, un paio di jeans, stivaletti neri. È salita a bordo della la sua auto, una Volkswagen Up nera con i sedili rossi targata EV553PH. Oltre al telefonino a casa ha lasciato il portafogli, soldi e documenti.