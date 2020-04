Si comincia a discutere della fase 2 dell'emergenza. Come si sta organizzando Roma Capitale?

È desiderio dell'intero paese di uscire dalla condizione di isolamento in cui ci troviamo, ricominciare a sentirci liberi. Per quanto ci riguarda, niente ci è stato ancora comunicato ufficialmente. Ci sono delle ipotesi allo studio, molte delle quali apprendiamo direttamente dai giornali anche noi amministratori locali, come tutti i cittadini. Ci vorrà ancora tempo, ed è evidente che non torneremo alla normalità: la riapertura sarà graduale. Come assessore alla Cultura, assieme ad altri colleghi, ci stiamo adoperando affinché il Governo tuteli l'interezza delle persone che lavorano nel settore della cultura, e che progressivamente alcune attività possano riaprire. Come dimostrano le canzoni cantate e la musica suonata dai balconi, è evidente che la cultura e l'arte costruiscono e garantiscono il nostro stesso essere comunità di cittadini. Già nella primissima fase, dove è possibile garantire il contingentamento degli ingressi e il distanziamento sociale, sono convinto che la cultura possa ripartire.

Roma, oltre ad essere la capitale d'Italia è una città globale, dove i flussi di turisti ma anche di persone che vengono da tutto il Paese e il mondo muovono una parte consistente del sistema economico. Che effetti avrà la riduzione della mobilità globale dovuta alla pandemia sul medio periodo? Cosa deve fare la politica per affrontare questa crisi?

È evidente che le città d'arte si dovranno ripensare, con un calo drastico del turismo, in particolare quello estero, ed è difficile fare previsioni se questo potrà essere compensato dal turismo interno. È una crisi di natura sistematica. L'Italia ha rincorso i ricavi derivanti dall'attività turistica per compensare la crisi e la scarsa competitività di altri comparti. Roma non è Venezia e forse neanche Firenze, ma la cessione progressiva di alcune porzioni di città, le più pregiate, all'uso e consumo esclusivo del turismo è un processo che ormai è consolidato anche nella nostra città. Un fenomeno che personalmente ho sempre contestato.

La crisi innescata dal coronavirus deve essere occasione per ripensare il modello di turismo?

Deve essere un'occasione per farlo, ma per prima cosa oggi dobbiamo capire che l'impatto sarà fortissimo sul comparto turistico. Non torneremo in brevissimo tempo ai flussi turistici a cui siamo stati abituati fino a poche settimane fa, e in questa prospettiva è sano immaginare un cambio di paradigma, discutere di come acceleriamo la riconversione del settore verso un turismo sostenibile.

Ha promosso con alcuni suoi colleghi, nello specifico gli assessori alla Cultura di Milano, Firenze e Torino, un appello per la tutela dei lavoratori dello spettacolo che rischiano di essere gli ultimi a tornare a lavoro e di non ricevere un sostegno adeguato in questo momento…

La tutela dei lavoratori dello spettacolo è necessaria e non ci sono strumenti adeguati. I così detti intermittenti dello spettacolo, chi entra ed esce dal mercato del lavoro prestando la propria opera da uno spettacolo all'altro, passando da una commissione all'altra, non sono lavoratori dipendenti ma neanche una classica partiva Iva. Questo vale per tutti i livelli o quasi: i tecnici luci e audio, i curatori, chi si occupa della comunicazione, molti artisti stessi e così via. Si tratta di lavoratori che sono rimasti esclusi dal primo decreto Cura Italia, stiamo chiedendo che invece che le nuove misure tutelino in maniera adeguate queste figure professionali così peculiari che sono fondamentali nel settore culturale. Gli intermittenti non possono accedere alla cassa integrazione, servono strumenti diversi.

L'allargamento della platea del reddito di cittadinanza può essere lo strumento adeguato?

Certamente si può pensare di riformulare il reddito di cittadinanza per garantire anche agli intermittenti dello spettacolo un sostengo in questo momento di crisi, e questo deve avvenire adesso. Sul prossimo futuro dobbiamo immaginare che lo Stato dovrà necessariamente intervenire per garantire la ripresa anche nel settore culturale che svolge una funzione non solo di creazione di ricchezza, ma anche di coesione sociale fondamentale.

Dicevamo all'inizio: la cultura e l'arte come funzione non solo economica ma anche di coesione sociale…

Esattamente. Ci sono istituzioni culturali, musei o manifestazioni, che possono di per sé non solo generare reddito ma anche profitto. Altre invece producono sì ricchezza in termini di crescita culturale e sociale, ma non necessariamente profitti. Capire questo è fondamentale: il comparto culturale non può essere trattato alla stregua di qualsiasi altro settore produttivo. Questa crisi ci deve consegnare un ruolo del pubblico preminente nella gestione e nel finanziamento delle politiche culturali. Intendiamoci: ben vengano mecenati e sponsor, ma è il pubblico, lo Stato dal livello centrale agli amministratori locali a dover disegnare le politiche culturali per garantire che svolgano il ruolo di collante sociale, di costruzione di comunità e identità.

Come sarà la prossima Estate Romana?

È presto per dirlo, di certo sarà diversa dal solito, speriamo non melanconica però. Abbiamo prolungato i termini del bando triennale per garantire agli operatori culturali di rimodulare la loro proposta sia nel tempo che nelle modalità. Alcune cose si potranno fare, altre temo invece no. Da parte di Roma Capitale c'è l'impegno per garantire ogni sforzo possibile per non perdere del tutto la stagione, ovviamente garantendo il rispetto delle regole e la tutela della salute.