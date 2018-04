È finita in tragedia una lite familiare a Monterotondo, comune a nord di Roma, dove un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate da un 80enne, compagno della madre deceduta qualche tempo fa. A scatenare la furia omicida dell'anziano una lite per delle bollette non pagate. Da quanto si apprende i rapporti tra i due uomini non erano mai stati buoni, ma erano peggiorati dopo la scomparsa della madre della vittima dando luogo a diverse accese discussioni.

Secondo quanto ricostruito finora il 56enne avrebbe colpito al viso con una testata il suo interlocutore, che avrebbe risposto sferrando diverse coltellate al torace. I fatti si sono svolti sul pianerottolo dell'abitazione della vittima: a dare l'allarme il coinquilino dell'uomo, che l'ha soccorso per primo. Inutile l'arrivo del personale sanitario del 118: le ferite inferte erano troppo gravi. I carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno rintracciato e arrestato l'aggressore, datosi alla fuga, nei pressi di Palombara Sabina. Ora i militari stanno tentando di ricostruire con esattezza la dinamica e il contesto in cui sono avvenuti i fatti.