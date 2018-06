Una lite per motivi di gelosia è finita a colpi di pistola a Rocca Priora, alle Porte di Roma. Ieri pomeriggio un 52enne del posto, sospettando che la moglie lo stesse tradendo, è entrato all'improvviso nel locale di un ristoratore dei Castelli romani. Un confronto che è sfociato in un tentato omicidio: il ristoratore ha risposto alle minacce di morte dell'uomo sparando un colpo di pistola che ha ferito di striscio l'aggressore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri hanno arrestato entrambi: il ristoratore per tentato omicidio e il fidanzato geloso per violazione di domicilio e violenza privata. I due sono stati portati presso il carcere di Velletri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, la vicenda si sarebbe svolta in questo modo: l'uomo accecato dalla gelosia, si è recato nel suo locale minacciandolo di morte. Poi, lo ha raggiunto a casa e ha cercato in vari modi di entrare nell'abitazione, danneggiando e sfondando la porta d'ingresso. Il ristoratore ha risposto alle minacce sparandogli contro un colpo di pistola. A dare l'allarme è stato l'uomo ferito che, dopo aver provocato altri danni nel cortile con la sua automobile è tornato a casa propria e ha chiamato i carabinieri. Successivamente è stato visitato dal personale sanitario dell'Ospedale di Frascati e ha riportato "una ferita lacero contusa al braccio destro", guaribile in 10 giorni. Posseduta illegalmente l'arma da fuoco utilizzata dal ristoratore. Inoltre la perquisizione delle forze dell'ordine ha permesso di scoprire una doppietta e una carabina anch'esse tenute in casa senza permesso.