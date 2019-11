Treni in ritardo sulla linea ferroviaria dell'Alta velocità Roma-Napoli, lungo la quale i convogli al momento viaggiano con ritardi fino a settanta minuti. Il disservizio è stato registrato a partire dalle ore 15.35 di oggi, venerdì 14 novembre, a renderlo noto rete Ferroviaria Italiana. L'inconveniente che sta provocando importanti rallentamenti alla circolazione dei convogli in transito dalla Capitale al capoluogo campano e viceversa, è stato provocato da un guasto tecnico tra Ceccano e San Giovanni. A rendere ancora più difficile lo spostamento dei pendolari l'ondata di maltempo che sta imperversando da stamattina sulla Capitale e nel Lazio, con forte pioggia e temporali che hanno allagato strade e provocato grossi disagi al traffico. Rfi comunica che: "È in corso l'intervento dei tecnici per risolvere l'inconveniente nel minor tempo possibile" si legge in una nota.

Treni in ritardo anche sulla Roma-Viterbo

Disagi anche lungo la linea ferroviaria Roma-Viterbo, con rallentamenti registrati dai passeggeri nel corso del pomeriggio. Alcuni convogli diretti verso Roma Ostiense portano ritardi, fino a quarantacinque minuti.

Ramo pericolante blocca la Roma Lido

La circolazione dei treni lungo la Roma Lido è rimasta bloccata stamattina a causa di "un intervento tecnico per un ramo pericolante sulla rete aerea di alimentazione presso Ostia Antica" così Atac in un tweet. I treni sono rimasti fermi per circa mezz'ora.