La denuncia arriva dalla pagine del collettivo di sinistra dello storico liceo Virgilio di via Giulia, in pieno centro di Roma. Questa mattina una tegola si è staccata dal tetto fuori l'istituto dal lato del Lungotevere dei Tebaldi ferendo, per fortuna solo di striscio, una studentessa di 17 anni. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Bambino Gesù per essere medicata. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per verificare da che punto si sia staccata la tegola e le condizioni di sicurezza.

"Una tegola si stacca dal tetto della nostra scuola all’uscita dal lungotevere e colpisce una studentessa. La ragazza è stata portata in ospedale con un taglio in testa. Non si può frequentare una scuola con il rischio di farsi male ogni giorno: vogliamo scuole sicure subito!", scrivono gli studenti sulla loro pagina Facebook.

Virgilio: a ottobre il crollo del tetto.

Lo scorso ottobre, ad anno scolastico appena inaugurato, un'intera porzione di tetto dello storico liceo di Roma era crollato. Anche in quel caso una tragedia sfiorata: per fortuna l'aula interessata non era utilizzata per fare lezione. All'indomani dell'evento gli studenti si erano mobilitati per chiedere la messa in sicurezza dell'edificio, dando vita anche a una settimana di occupazione della scuola.