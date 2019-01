in foto: Immagine di repertorio

Ha favorito il figlio specializzando ma estraneo all'organico dell'ospedale, per eseguire interventi chirurgici. G.S., primario del reparto di Urologia del San Filippo Neri è stato licenziato. Come riporta La Repubblica la vicenda è emersa a partire dall'indagine della Procura partita dalla denuncia di due infermiere che hanno raccontato le molestie subite nei loro confronti da due medici urologi. Secondo la Asl Roma 1 la richiesta per questa attività era stata presentata ma l'autorizzazione non era ancora arrivata e non sarebbero state rispettate le liste di priorità negli interventi. Inoltre al dirigente sono stati contestata l'organizzazione e la gestione del reparto.

San Filippo, infermiere denunciano due medici per violenza sessuale

I fatti risalgono allo scorso anno, tra i mesi di gennaio e maggio. L'episodio che ha fatto scattare la denuncia è stato quando uno dei due medici si sarebbe avvicinato all'infermiera in sala operatoria, leccandole il collo. Un gesto che ha fatto capire alla donna che non sarebbe stato più possibile aspettare. Le due facenti parte del personale sanitario del nosocomio, hanno raccontato di aver subito per mesi pesanti molestie da parte dei due medici urologi sul luogo di lavoro che sono stati sospesi. Dovranno rispondere l'uno di molestie, l'altro di violenza sessuale. Secondo quanto dichiarato dalle due infermiere avrebbero ricevuto frasi volgari, insulti e palpate, nonostante i ripetuti rifiuti da parte di entrambe.