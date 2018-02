in foto: Il conduttore della trasmissione di Rai Due, Voyager, Roberto Giacobbo

Tre sorelline sono state aggredite e rapinate a Trastevere, nel cuore di Roma. Stando a quanto scrive Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera, si tratterebbe delle tre figlie di Roberto Giacobbo, popolare conduttore di Voyager, il programma in onda su Rai Due. Le sorelline sono state avvicinate la scorsa notte da un uomo di 29 anni mentre passeggiavano per via della Lungara a Trastevere. All'improvviso il ragazzo si è avvicinato e le ha minacciate con una bottiglia di birra. Le giovani si sono rifiutate di consegnargli i loro soldi e l'uomo ha colpito la più piccola in pieno volto e sulla testa con una bottiglia spezzata. Le ragazze avrebbero 20, 18 e 15 anni.

Il 29enne è stato rintracciato e arrestato.

Le ragazze hanno messo in fuga l'aggressore gridando e richiamando così l'attenzione di una pattuglia di poliziotti del locale commissariato. Gli agenti hanno rintracciato il 29enne, un marocchino, e lo hanno arrestato. Era visibilmente ubriaco e alle spalle avrebbe una lunga lista di precedenti in reati specifici. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli. Le tre ragazze sono soccorse e accompagnate al pronto soccorso, ma nessuna di loro è in gravi condizioni.