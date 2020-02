Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 5 febbraio registrano sole, forte vento e temperature in calo. Domani ci attende un brusco cambiamento del quadro meteorologico, con l'irruzione di un vortice di bassa pressione sull'Italia. L'aria fredda proveniente dal Polo Nord arriverà anche nelle regioni centrali, catapultandoci da un clima prettamente primaverile a un pieno inverno. L'anticiclone di matrice sub-africana perderà infatti intensità a partire da oggi anche nel Lazio, dove è prevista allerta meteo per forti venti di Tramontana e possibili mareggiate lungo le coste del versante tirrenico. Le temperature a Roma oscilleranno tra 1 e 12 centigradi, almeno quattro in meno rispetto alle massime registrate nei giorni scorsi. Tuttavia la situazione è destinata a cambiare ulteriormente nelle giornate di giovedì e venerdì, con la rimonta dell'alta pressione, che riporterà almeno in parte, un clima gradevole.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 5 febbraio

Domani, mercoledì 5 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano sole, forte vento e temperature in calo. Sulla Capitale brillerà il sole per l'intero arco della giornata, con cielo sereno dal mattino alla sera. La colonnina di mercurio oscillerà tra 1 e 12 centigradi. Stesso discorso vale per gli altri capoluoghi del Lazio, A Viterbo, Frosinone, Rieti e Latina, dov'è previsto sole e nessuna precipitazione. Le temperature al di fuori di Roma si attesteranno su valori leggermente più bassi, attestandosi pari o appena sotto lo zero.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 8 e domenica 9 febbraio

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend dell'8 e 9 febbraio promettono sole, con poche nubi in cielo. Sarà molto probabilmente un fine settimana all'insegna del bel tempo sulla Capitale e sul Lazio, anche se il vortice di bassa pressione che transiterà sull'Italia a partire da mercoledì lascerà il suo strascico, abbassando le temperature almeno di quattro centigradi. Stesso discorso vale per domenica, nessuna precipitazione è prevista nell'arco della settimana.