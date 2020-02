in foto: Immagine di repertorio

L'ufficio regionale della Protezione Civile Lazio ha diramato un'allerta vento per domani, martedì 4 febbraio 2020. Da domani mattina e per le successive 36 ore, sul Lazio si prevedono venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte specie sui settori costieri e sui rilievi. Sulle coste esposte sono previste forti mareggiate per domani e anche per buona parte di mercoledì 5 febbraio. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza – si legge nella nota – Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.

Allerta vento nel Lazio, piogge assenti e temperature miti

Nonostante il forte vento, nella capitale non sono previste piogge, né temperature particolarmente rigide. Anche se i venti di burrasca saranno forti e fastidiosi, le temperature rimarranno comunque comprese tra i 4 e i 14 gradi per tutta la giornata. Non sono previste nemmeno precipitazioni: non dovrebbe piovere per tutta la giornata, anche se il cielo sarà nuvoloso per gran parte di martedì 4 febbraio. La preoccupazione maggiore, per la giornata di domani, sono gli alberi: nei mesi precedenti sono molti gli arbusti caduti sulle strade di Roma e di tutto il Lazio a causa delle forti raffiche di vento, distruggendo macchine e strutture.