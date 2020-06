in foto: (La Presse)

Test sierologici a docenti e a tutto il personale scolastico del Lazio, per un totale di circa centomila unità, per sottoporre ad accertamenti la fascia più a rischio con la riapertura delle scuole fissata, almeno per il momento, in canendario in autunno. A renderlo noto il governatore della Regione Nicola Zigaretti, durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi, lunedì 15 giugno, presso l'Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, punto di riferimento nella battaglia contro il coronavirus. "Stiamo pianificando azioni di prevenzione, controllo e contrasto al coronavirus proiettare sulla prossima stagione – spiega Zingaretti – La prima è la campagna ‘Scuola sicura'". E aggiunge: "Avevo chiesto al Governo italiano, e rinnovo la richiesta, ma se non ci sarà risposta positiva il Lazio lo farà: lanceremo la campagna per i test sierologici per tutto il personale della scuola, amministrativo e docente, perché sono la fascia più a rischio".

Nel Lazio 106mila test sierologici, scoperti 160 asintomatici

Nel Lazio lo svolgimento dei test sierologici ha permesso l'individuazione finora di 160 persone contagiate asintomatiche, ossia, entrate a contatto con il virus senza manifestare sintomi della malattia, grazie alla somministrazion e di 108mila test per la ricerca degli anticorpi del coronavirus, con una circolazione nella popolazione che si attesta intorno al 3 per cento. Questi i risultati dell'indagine di sieroprevalenza nel Lazio resi noti oggi.

Nel Lazio oggi solo tre contagi, uno a Roma città

Oggi l'assessorato regionale alla Sanità nel bollettino medico della Regione Lazio ha reso noto che i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono solo 3, di cui uno a Roma città e due a Guidonia Montecelio, riconducibili al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana. Quello registrato il 15 giugno è il dato più basso da inizio emergenza. L'assessore Alessio D'Amato ha dichiarato "chiusa l'attività che ha riguardato uno stabile a Garbatella – dove, chiarisce – tra alcuni giorni verranno ripetuti i test per coloro che soggiornano nella struttura".