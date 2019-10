Dopo quanto avvenuto ieri davanti la sede di Roma Metropolitane, i lavoratori a rischio licenziamento sono tornati a protestare, questa volta sotto al Campidoglio. Dietro uno striscione con scritto ‘Roma non si liquida', hanno denunciato il modus operandi della polizia, che con il suo intervento ha portato al ferimento di numerosi lavoratori e del deputato Stefano Fassina, e annunciato che il 15 ci sarà una grande manifestazione in piazza con tutti i lavoratori delle partecipate, mentre venerdì 25 ottobre sarà proclamato lo sciopero generale contro la messa in liquidazione della partecipata. "Quanto avvenuto ieri non era mai accaduto in 40 anni di militanza sindacale" ha spiegato il segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica, mentre il segretario generale della Cgil Roma e Lazio, Michele Azzola, in previsione della mobilitazione ha detto: "Bloccheremo la città e chiederemo a tutti di essere con noi, dagli studenti ai lavoratori".

Ferito Stefano Fassina durante presidio Roma Metropolitane

Durante l'intervento della polizia avvenuto ieri pomeriggio, Stefano Fassina ha riportato un trauma da schiacciamento. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il deputato sarebbe rimasto steso per circa quindici minuti fino all'arrivo dell'ospedale. Dopodiché è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Fassina non è oggi al presidio davanti il Campidoglio a causa delle ferite riportate ieri. "Mi dispiace non essere lì con voi. Sto bene, ma il triste pomeriggio di ieri mi ha lasciato qualche ammaccatura al torace e sono bloccato a casa – ha scritto Stefano Fassina in una lettera indirizzata ai lavoratori – L’arroganza dell’Assessore al Bilancio e alle Partecipate del Comune di Roma è inaccettabile. Chi ha responsabilità di governo deve sempre cercare il dialogo, in particolare quando il dialogo è invocato dai lavoratori. Quanto è accaduto ieri a Roma Metropolitane è inammissibile in un Paese democratico. La Ministra Lamorgese ha disposto un’indagine interna. Speriamo si concluda al più presto e accerti i responsabili di fatti che non si devono più ripetere".