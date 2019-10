Questo pomeriggio si terrà un presidio dei sindacati in piazza del Campidoglio. I lavoratori chiedono certezza per il futuro 152 dipendenti di Roma Metropolitane che rischiano il licenziamento di fronte alla liquidazione dell'azienda. Proprio ieri gli stessi lavoratori, assieme ad alcuni esponenti istituzionali, stavano presidiando la sede dell'azienda quando un'azione scomposta e decisa delle forze dell'ordine ha portato al ferimento di alcuni dei manifestanti. Tra loro il deputato di LEU e consigliere comunale di Roma Stefano Fassina, che è stato portato via in ambulanza e medicato all'ospedale San Giovanni di Roma.

Al presidio Fassina ha inviato un messaggio: "Mi dispiace non essere lì con voi. Sto bene, ma il triste pomeriggio di ieri mi ha lasciato qualche ammaccatura al torace. Sono bloccato a casa. Ieri, i diritti di lavoratrici e lavoratori sono stati calpestati. L’arroganza dell’Assessore al Bilancio e alle Partecipate del Comune di Roma è inaccettabile. Chi ha responsabilità di governo deve sempre cercare il dialogo, in particolare quando il dialogo è invocato dai lavoratori. Quanto è accaduto ieri a Roma Metropolitane è inammissibile in un Paese democratico. La Ministra Lamorgese ha disposto un’indagine interna. Speriamo si concluda al più presto e accerti i responsabili di fatti che non si devono più ripetere".

L'esponente della sinistra non si è limitato a denunciare nella missiva quanto accaduto ieri, ma punta il dito contro l'operato dell'amministrazione Raggi, in quanto "non siamo di fronte a improvvisazione e incompetenza" ma piuttosto a quello che giudica come il "sabotaggio programmato delle principali e più appetibili aziende municipali capitoline per privatizzarne le attività più idonee a generare profitti e rendite". In particolare Fassina se la prende con l'operato di Lemmetti, Assessore al Bilancio e alle Municipalizzate: "Ci aspettiamo che la Sindaca Raggi annunci la sostituzione dell’assessore Lemmetti, condizione necessaria per girare pagina e aprire il confronto con l’assemblea capitolina e con le rappresentanze sindacali. Gli obiettivi immediati sono chiari. Su Roma Metropolitane va ritirato il piano di liquidazione e i conseguenti 45 licenziamenti".