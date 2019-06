Un uomo di 86 anni è rimasto ucciso dalla sua Fiat Panda all'interno del garage della propria abitazione a Lavinio, località di mare nel comune di Anzio, dove si era recato per qualche giorno di ferie. La tragedia si è consumata nella mattina di ieri – sabato 15 giugno – e a dare l'allarme è stata la moglie dell'anziano: non vedendolo rientrare nella loro abitazione di Roma, e non rispondendo alle sue chiamate ha allertato le forze dell'ordine. Gl agenti di polizia giunti sul posto lo hanno trovato schiacciato tra il muro del garage e la vettura.

Purtroppo all'arrivo dei soccorsi sanitari del 118 per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto, oltre gli agenti del commissariato di Anzio e Nettuno, anche il personale della scientifica per i rilievi del caso. Secondo quanto ricostruito finora il freno a mano dell'auto non avrebbe funzionato o non sarebbe stato inserito per disattenzione, e la vettura scivolando all'indietro all'improvviso non ha lasciato scampo all'86enne. Sul caso è stato aperto un fascicolo dal magistrato di turno per appurare con certezza la dinamica di quello che sembra un tragico incidente, e appurare le cause del decesso. Sulla salma dell'anziano è stata disposta l'autopsia.