Un gravissimo incidente è avvenuto oggi – martedì 5 febbraio – attorno a mezzogiorno su via Piave a Latina. Qui, all'altezza dell'incrocio con via Amerigo Vespucci, due auto si sono scontrate frontalmente. Terribile l'impatto, che ha distrutto la parte anteriore di entrambi i veicoli, su cui viaggiavano quattro persone, tutte rimaste ferite. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 a bordo di diverse ambulanza. In tutte sei le persone rimaste ferite. Il conducente della Toyota Avensis coinvolta nello schianto, rimasto ferito in modo lieve, e le cinque persone a bordo dell'altra vettura coinvolto, una Fiat Qubo. Due feriti più sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Santa Maria Garetti, mentre il ferito in condizioni più critiche è stato trasportato in ospedale a bordo di un'eliambulanza atterrata sulla strada.

Incidente su via Appia: 4 feriti gravi

Un incidente è avvenuto questa mattina su via Appia Sud nel territorio di Velletri, in direzione di Latina. Qui si sono scontrati un furgoncino con a bordo un gruppo di operai che si stava recando a lavoro, e un'automobile. In tutto nove le persone le persone ferite, di cui cinque in maniera grave. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dell'incidente dalle lamiere, affidandole al persone sanitario del 118 giunto sul posto con diverse ambulanze.