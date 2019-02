in foto: Scontro tra auto e furgone su via Appia Sud: ferite 8 persone (Foto Facebook)

Grave incidente stradale lungo via Appia Sud, in direzione Latina, dove un'auto e un furgone si sono scontrati: tutte le persone coinvolte sono rimaste ferite, cinque in modo grave. Il sinistro è avvenuto intorno alle 6.30 di questa mattina, martedì 5 febbraio, a Velletri, Comune dei Castelli Romani, in provincia di Roma. Secondo le informazioni ricevute, per cause ancora in via d'accertamento, una Matiz rossa e bianca è finita contro un Ducato di colore grigio al chilometro 47, all'altezza del distributore di benzina e del concessionario. A bordo del furgone viaggiavano otto operai diretti al lavoro in un cantiere. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, ma l'impatto è stato violentissimo. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere. L'auto, in particolare, è stata completamente distrutta nella parte anteriore, ma anche il furgone ha subito molti danni.

Le vittime sono state poi affidate al personale sanitario del 118 che le ha trasportate in ospedale, dove hanno ricevuto le cure necessarie al caso. Il conducente dell'auto è stato soccorso in eliambulanza. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: la strada è stata chiusa per agevolare le operazioni di soccorso e per liberare la carreggiata dai veicoli incidentati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per svolgere i rilievi del caso, fare chiarezza sull'accaduto e verificare eventuali responsabilità da parte dei conducenti dei due mezzi che si sono scontrati.